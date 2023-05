Premier League | l'Arsenal si riporta a -1 dalla vetta | sconfitto il Newcastle Colpo West Ham sullo United

(Di domenica 7 maggio 2023) Giornata 35 in: potrebbe essere quella dell'allungo decisivo in. Il Manchester City ha fatto il suo, battendo il Leeds,...

Al terzo posto con il 26,7% la suggestione legata alla Nazionale Italiana, mentre solamente il 10,7% dei voti per un futuro inper l'allenatore toscano. Sondaggio Twitter (LaPresse) - ...L'olandese ha grande mercato, specialmente in, e nel caso in cui arrivasse un'offerta convincente, la dirigenza del club di viale della Liberazione ci rifletterebbe. Arrivato per 14,25 ...I consigli del giorno 8 maggio 2023 sono dedicati alle gare valide come posticipi dei campionati di Serie A eLunedì 8 maggio si giocano i posticipi di Serie A e. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a ...

Premier League: Manchester City a +4 sull'Arsenal. Vincono Chelsea, Tottenham e Liverpool Calciomercato.com

Grande festa dopo la vittoria sulla Fiorentina per lo scudetto. La Roma ha chiuso per Aouar. Guardiola resta saldo al comando. Il Dortmund torna a -1 dalla testa della classifica in Bundesliga ...I Gunners battono 2-0 i Magpies e tornano a un solo punto dalla prima posizione, occupata dal Manchester City di Guardiola ...