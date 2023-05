Premier League 2022 2023 | iI Manchester United cade in casa del West Ham | decide Benrahma

(Di domenica 7 maggio 2023) IlHam batte 1-0 ilnel match valido per la 35ª giornata di. Successo importantissimo in chiave salvezza per la squadra di Moyes, a cui basta il gol nel primo tempo diper fare bottino pieno. Brutto stop per i ragazzi di Ten Hag, che restano fermi a 63 punti in 4ª posizione a 2 punti dal Newcastle e con un punto di margine sul Liverpool, che ha una partita in più.Ham che allunga a +7 sulla zona retrocessione salendo a 37 punti in classifica e con due scontri diretti da giocare contro Leeds e Leicester, al momento salvi ma a 30 punti come il Nottingham 18° per differenza reti. SportFace.

L'olandese ha grande mercato, specialmente in, e nel caso in cui arrivasse un'offerta convincente, la dirigenza del club di viale della Liberazione ci rifletterebbe. Arrivato per 14,25 ...I consigli del giorno 8 maggio 2023 sono dedicati alle gare valide come posticipi dei campionati di Serie A eLunedì 8 maggio si giocano i posticipi di Serie A e. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a ...James Park andrà in scena Newcastle - Arsenal , gara valida per la trentacinquesima giornata della2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione di Eddie ...

Premier League: Manchester City a +4 sull'Arsenal. Vincono Chelsea, Tottenham e Liverpool Calciomercato.com

Grande festa dopo la vittoria sulla Fiorentina per lo scudetto. La Roma ha chiuso per Aouar. Guardiola resta saldo al comando. Il Dortmund torna a -1 dalla testa della classifica in Bundesliga ...I Gunners battono 2-0 i Magpies e tornano a un solo punto dalla prima posizione, occupata dal Manchester City di Guardiola ...