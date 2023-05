Preghiera del mattino del 7 Maggio 2023 | “Vieni Spirito riempimi di Te”

... il quale credeva nella potenza della, al punto che ancora oggi, quasi come un detto popolare, qui si ripete: "Se ci saranno un milione di ungheresi in, non avrò paurafuturo".Noi, invece, ci dedicheremo allae al servizio della Parola'. Piacque questa proposta a ... Perché retta è la parolaSignore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; ...... ha risposto, invocando l'esempio 'Re dei Re', Gesù Cristo, ha risposto al bambinocoro ... a introdurre la cerimonia religiosa con una breveaccompagnato a un appello alla fraternità ...

Preghiera del Mattino DOMENICA 07 MAGGIO 2023 Lodi V ... La Luce di Cristo

Le celebrazioni della patrona di Faenza iniziano da oggi con rosario e messa. E quest’anno la festa sarà addolcita da una torta, in vendita nelle pasticcerie. .Papa Francesco è tornato a invocare l’intercessione di Maria affinché si fermino le violenze in Ucraina e ha chiesto all’Europa di costruire “ponti di pace tra ...