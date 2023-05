Polveriera Tunisia | l’ex vicepresidente del Parlamento a TPI | “L’Italia si è messa nelle mani di Saied”

Leggi su tpi

(Di domenica 7 maggio 2023) Oussama Sghaier è cresciuto in Italia da rifugiato politico. I suoi genitori erano oppositori del regime di Ben Ali, rimasto al potere inper oltre 23 anni dal 1987. Ha studiato Scienze politiche e in particolare Diritto costituzionale e poi nel 2011 è tornato nel suo Paese d’origine, dove da deputato dell’Assemblea Costituente e membro del partito islamico moderato Ennahda (che significa Rinascita) ha contribuito a scrivere la Costituzione democratica del 2014. Rieletto più volte all’Assemblea dei rappresentanti del popolo, di cui è stato anche, oggi è di nuovo in esilio in Italia, da quando il presidente della, Kais, ha assunto i pieni poteri con il golpe del luglio 2021, estromettendo ile stilando una nuova Costituzione presidenziale, il tutto ...