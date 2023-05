Polizia Locale a Fiumicino | Baccini contro il Comune | “Ennesimo atto di arroganza a 5 giorni dal voto”

(Di domenica 7 maggio 2023)– “A cinquedalquesta Amministrazione ha compiuto l’diaprendo il bando per l’avanzamento di posizione e lain cui il punteggio sarebbe determinato da titoli che prevedono un encomio da parte del primo cittadino”. Clicca per ingrandire A dirlo è Mario, candidato sindaco del centrodestra, che così commenta il bando emesso daldiper l’avanzamento di posizioni nella, aggiungendo: “Questo significa che in qualche modo è possibile favorire alcuni soggetti piuttosto che altri e il tutto a pochidalle elezioni della nuova amministrazione”. Clicca ...

Negli ultimi due giorni gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e personale dellahanno effettuato controlli nella zona degli 'chalet' di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 141 persone, controllato 77 veicoli e contestato 11 violazioni del codice ...Ladi Brownsville ha arrestato il responsabile per 'guida spericolata': secondo il portavoce dellaMartin Sandoval, l'uomo ha compiuto un 'atto intenzionale': le forze dell'...Sul posto lae in soccorso stradale Vaccaro per la rimozione dei mezzi

Eccesso di velocità: inseguito e denunciato dalla polizia locale LA NAZIONE

Incidente gravissimo a Brownsville, in Texas, dove intorno alle 8.30 della mattina di domenica 7 maggio sette persone sono morte e almeno sei sono rimaste ferite: le vittime, che aspettavano ad una fe ...È atteso a breve l’arrivo dei Vigili del fuoco nella zona del retro porto di Anzio, presidiato dalla polizia locale. A prendere fuoco le cassette di ...