Il "", nato con il nobile intento di non offendere e non discriminare categorie di persone fino a quel momento mal trattate, è diventato con il trascorrere del tempo uno dei talloni ...O meglio, la non rappresentazione schiava del. Gli anni Sessanta hanno cambiato la storia delle donne perché sono state compiute delle azioni, ecco" , prosegue Lodo Guenzi . La ...Dala senso unico, alla perversa idea di un linguaggio di genere neutro fino all'astrazione più assurda dell'umanità, ogni sua teoria ha fatto scuola e " questo bisogna ...

Politicamente corretto. Aggiorniamoci: oggi è soprattutto di destra L'HuffPost

Al governo, maggioranza nel paese, perfino nei media, anche la destra impone il suo linguaggio. Fascismo, razzismo, omosessualità, migranti: catalogo di frasi ...Qualcuno ha deciso di «riscrivere» la saga di James Bond. Dicono che il suo «papà» Ian Fleming si deve adeguare ai tempi. Evidentemente lo conoscono poco ...