Playoff NBA 2023 | Lakers e Miami dominano gara-3 e si portano avanti nella serie

(Di domenica 7 maggio 2023) Due gare-3notte NBA e dominio assoluto dei padroni di casa. I Los Angelese iHeat sisul 2-1 nelle loro rispettivedopo aver sconfitto nettamente i Golden State Warriors (127-97) e i New York Knicks (105-86). Ancora una volta in casa, proprio comeprima partita, è Anthony Davis, che chiude il suo match con una doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi. A supportarlo c’è un LeBron James devastante su ogni lato del campo, con a referto 21 punti, 8 assist ed 8 rimbalzi. Fondamentali per Los Angeles anche i 21 punti di D’Angelo Russell, sempre di più un fattore nello scacchiere offensivo della squadra di coach Darvin Ham. Eppure Golden State era partita bene, portandosi anche sul +11 dopo 16 minuti di ...

Anche dopo 275 partite dici può essere una prima volta per LeBron James . Non era infatti mai accaduto che il Re ... Nel corso della sua ventennale carriera inera accaduto solo altre tre ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiI VIP ai: Koke e Griezmann a Miami Con l'inizio deisono tantissime le celebrità presenti a bordo campo per le ...I Lakers rispondono agli Warriors e vincono nettamente gara - 3, portandosi avanti per 2 - 1 nella serie. Anthony Davis è il migliore in campo con 25 punti e 13 rimbalzi, sostenuto dai 21 a testa di ...

Playoff NBA, Andrew Wiggins vola e schiaccia in testa a Anthony Davis. VIDEO Sky Sport

Due gare-3 nella notte NBA e dominio assoluto dei padroni di casa. I Los Angeles Lakers e i Miami Heat si portano sul 2-1 nelle loro rispettive serie Playoff dopo aver sconfitto nettamente i Golden St ...In una serata difficile per Golden State l'unico sussulto dei due quarti centrali arriva da una clamorosa schiacciata di Andrew Wiggins sulla testa di Anthony Davis, approfittando di una palla vagante ...