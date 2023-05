Playoff NBA 2022 2023 | Lakers dominanti in gara-3 contro i Warriors | vince Miami

(Di domenica 7 maggio 2023) Ibattono i127-97 e tornano avanti nella serie (2-1). In-3 dei quarti di finale deidi NBA, Los Angeles conquista una grandissima vittoria dominando l’ultima parte di: nel secondo quarto Golder State si ritrova sul +11 e sembra in perfettollo della partita, ma da metà parziale è dominio dei padroni di casa che chiudono con ben trenta punti di vantaggio. Davis è il miglior realizzatore dellacon 25 punti, seguito da Curry con 23. Nessun problema per, che ha sconfitto i Knicks 105-86 salendo sul 2-1. Padroni di casa sempre avanti nel match e sul +22 nell’ultimo quarto ( 95-73), trascinati da un Butler autore di 28 punti. Brunson è invece il miglior ...

I Lakers accelerano nel secondo quarto e distruggono i Warriors, Miami, invece, grazie a una grande difesa, domina i Knicks. Los Angeles Lakers (7) - Golden State Warriors (6) 127 - 97 (2 - 1 nella ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Philadelphia 76ers - Boston Celtics deidi. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE IL TABELLONE DEIPROGRAMMA TV DEII RISULTATI DEI ...Anche dopo 275 partite dici può essere una prima volta per LeBron James . Non era infatti mai accaduto che il Re ... Nel corso della sua ventennale carriera inera accaduto solo altre tre ...

Playoff NBA, Andrew Wiggins vola e schiaccia in testa a Anthony Davis. VIDEO Sky Sport

LeBron James ha messo a segno 21 punti nella vittoria in Gara 3 contro i Golden State Warriors, aggiungendo anche 8 rimbalzi. La stella dei Los Angeles Lakers ha superato ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Philadelphia 76ers-Boston Celtics, sfida valida come gara-4 del secondo turno dei playoff della Nba 2022/2023 ...