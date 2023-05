Pinerolo | il caso dell’ex merlettificio del ‘700 | da abbattere per il Comune | da preservare per Italia Nostra

(Di domenica 7 maggio 2023) A, nel torinese, esiste un complesso di edifici di archeologia industriale che potrebbero essere abbattuti per far posto ad un nuovo quartiere. Si trattaTurk, in un’area a verde spontaneo di 0ltre 64mila metri quadrati, tra il canale Moirano che ne assicurava la funzione e il torrente Lemina. Un lungo edificio di tre piani a manica semplice realizzato tra il 1764 e il 1765, ampliando il più antico Follone, cioè la zona destinata alla lavorazione della lana, con lo scopo di riunire le diverse lavorazioni. La denominazione Turk fa riferimento alla famiglia che nel 1930 rileva la fabbrica e continua le lavorazioni sotto la denominazione di “Turk” fino al 1975. A parte i cortili che negli anni Ottanta hanno ospitato le autorimesse dell’Acea, da allora inizia l’abbandono. Che ha ...

L'ultima fatica della regular season rossoblu sarà al 'Chittolina' contro il, in piena ... con un occhio anche alla piazza d'onore indi vittoria a Sarzana e contemporaneo ko della ...Era molto legato alla sua comunità, non a, il 25 aprile, con la malattia che lo aveva già pesantemente aggredito, ha voluto partecipare alla manifestazione del 25 aprile a".Era molto legato alla sua comunità, non a, il 25 aprile, con la malattia che lo aveva già pesantemente aggredito, ha voluto partecipare alla manifestazione del 25 aprile a'. Ad unirsi ...

Pinerolo, il caso dell’ex merlettificio del ‘700: da abbattere per il Comune, da preservare per… Il Fatto Quotidiano

A Pinerolo, nel torinese, esiste un complesso di edifici di archeologia industriale che potrebbero essere abbattuti per far posto ad un nuovo quartiere. Si tratta dell’ex merlettificio Turk, in un’are ...I rossoblu per chiudere 3° in classifica devono vincere oggi, ma soprattutto sperare nel passo falso del Bra in casa della Fezzanese ...