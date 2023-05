Phisikk du role – Il metodo Giorgia per la Grande Riforma

(Di domenica 7 maggio 2023) La presidente del Consiglio si accinge a fare le sue consultazioni con le forze d’opposizione intorno alla questione delle riforme costituzionali. Come la pensa il centro destra in merito è cosa nota: obiettivo presidenzialismo. Come la pensano le opposizioni è altrettanto noto: presidenzialismo no. Perlomeno per il Pd, Cinque Stelle e la sinistra/sinistra. Più dialogante la terra di mezzo di Renzi e Calenda. Il gesto dialogico dell’on. Meloni è formalmente iscritto nel galateo istituzionale, nulla da dire: si vuol mettere mano ad unacostituzionale d’impianto e, dunque, oltre alla numerosità del consenso parlamentare richiesta dalla procedura di una Carta “rigida”, c’è la necessità “politica” di condividerla con un arco che non coincida solo con quello della maggioranza di governo. La Costituzione- così come la legge elettorale- è di tutti e non della sola ...

