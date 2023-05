Perugia è la prima tappa dei Festival Franciacorta Itineranti 2023

(Di domenica 7 maggio 2023) Sono trascorsi oltre cinquant’anni da quando i produttori diiniziarono a organizzare le prime degustazioni per raccontarsi ai turisti, iniziando a varcare anche solo virtualmente i confini della terra madre. Questi primi esperimenti comunicativi si sono evoluti in iniziative sempre più strutturate: il primo– risalente al 2000 – ha gettato le basi per un format che nel tempo si è perfezionato con l’obiettivo di valorizzare sempre più il territorio, portando il visitatore direttamente in cantina affinché possa godere pienamente dell’esperienza sensoriale completa che il vino sa offrire. E così ildelin Cantina è divenuto l’imperdibile appuntamento di metà settembre: un fine settimana alla scoperta dei luoghi di origine della prestigiosa DOCG bresciana, tra visite guidate ed ...

O il caso di, dove un uomo si fingeva indigente ma aveva un parco macchine da fare invidia ... Lascelta è espressione di uno statalismo totalizzante. Quando Giuseppe Conte, parlando del ...... il Comune di, il core team (con il quale ha collaborato per la realizzazione dei workshop) e tutti i professionisti per aver condiviso con i ragazzi la propria esperienza. Laedizione ...di decidere su come procedere, è necessario capire che cosa non ha funzionato'. Spiegacelo tu! 'Il progetto di Rossi conteneva quattro madornali errori urbanistici e architettonici che ne hanno ...

Entella ai playoff di Primavera 2! Perugia battuto 3-1 Virtus Entella

Un pareggio che serve a poco per il Cosenza, è 1-1 il finale al “Marulla” col Venezia. Il primo tempo si chiude con i lagunari in vantaggio grazie al gol di Pohjanpalo che di testa batte… Leggi ...In merito alla notizia riportata dalla stampa secondo la quale la Regione Umbria non avrebbe predisposto un piano relativo agli investimenti in apparecchiature con risorse nazionali, rischiando di per ...