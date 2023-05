“Perché lo avete fatto?” Amici 22 | ancora una scena tagliata | censura su Maddalena

(Di domenica 7 maggio 2023)22, il giallo delle scene tagliate. La semifinale del talent show di Maria De Filippi è andata in onda ieri, sabato 6 maggio, dopo il thrilling degli ultimi giorni. La positività riscontrata in diversi allievi e pure parecchi tecnici di studio avevatemere il peggio. Invece la registrazione della puntata è semplicemente slittata alla mattina del giorno stesso di trasmissione in onda e dunque la corsa contro il tempo è stata vinta. Come tutti sanno Angelina, Isobel, Mattia e Wax si contenderanno l’ambitissimo primo posto di questa elettrizzante edizione dinella finalissima di domenica 14 maggio. Immancabili come sempre le polemiche e le proteste del pubblico per gli eliminati. Era successo con Cricca, la situazione si è ripetuta con Aaron. Spesso tra gli attacchi del pubblico ci è finito Wax, criticatissimo da ...

La festa della mamma è sempre più vicina e, se ancora non l'fatto, è giunto il momento di pensare all'idea regalo perfetta. Ebbene, se volete sorprendere ...no, per voi stessi. Per esempio,...... nel corso della stagione abbiamo conquistato la vostra fiducia, in casa e fuori non cimai ... Adesso è il momento di festeggiarea differenza di come qualcuno ha voluto far credere non ...... se state cercando di risparmiare o volete evitare ritardi , sescelto l'aereo, il treno ... Da considerare anche il tempo : al mattino, non vi è molta instabilitàla temperatura è più ...