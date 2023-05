Perché a scuola non si fa storia della musica? La politica ora ci riprova o almeno così dice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Un musicologo, nell’organizzare un convegno interdisciplinare, si rivolse a uno storico di spicco, docente universitario. Voleva che mettesse in luce certe connessioni frae contesto storico in un dato secolo. Il collega ascoltò, e infine ribatté: “Mi consideri sordo”. Tradotto: non m’importunate, non so cosa sia la. Dell’invito al convegno non se ne fece nulla, i musicologi procedettero per conto loro, lo storico rimase felicemente al suo scrittoio. Questo episodio, noto a chi scrive, è uno sfortunato caso singolo? Forse no. In Italia è considerato “colto” chi conosce Dante, Michelangelo, la fenomenologia dello spirito, la teoria dei quanti, anche se poi ignora Rossini, la Quinta di Beethoven o la Tosca di Puccini. Nel Bel Paese, semplicemente, lanon è considerata parte integrantecultura. ...