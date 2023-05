Pensioni | nuovi accrediti e calendario degli assegni per il mese di maggio

Leggi su blowingpost

(Di domenica 7 maggio 2023)2023: scopriamo quando scattano gliprevidenziali. In arrivo gli aumenti previdenziali. Per ildi2023 è previsto un aumentoprevidenziali: scopriamo ilprevisto per il correnteappena iniziato. Come ogniINPS sta provvedendo a pagare gliprevidenziali a2023: ecco quali sono le date e le modalità di erogazione. Per tutti coloro che si affidano agli uffici postali per ritirare l’assegno previdenziale è previsto il rispetto di determinate date. Dal 2 ...