... dai suoi due vice Antonio Tajani e Matteo, dai sottosegretari Alfredo Mantovano e ... Dall'altro lato del tavolo, la segretariaavrà al fianco i due capigruppo di camera e senato Chiara Braga ...Ieri Rinaldo Melucci delsi è rivolto direttamente alla segretaria del suo partito: 'Il... "Sarebbe la prima volta al mondo":a valanga, come azzera Schlein e Landini... intanto, scorrendo i componenti della delegazione governativa (i due vicepremier Matteoe ... Ma chi ha risposto alla 'chiamata' della premier e quali sono le posizioni in campo -: i dem ...

**Pd: Salvini twitta su Cottarelli, 'avanti un altro'** Il Tirreno

Partono le consultazioni sulle riforme, martedì Meloni incontra i partiti. Tajani a "Mezz'ora in più" avanza l'ipotesi del premierato per trovare ...Martedì la segretaria Pd incontra Meloni, è la prima prova delle riforme. Sul «No» Schlein può ricostruire un’alleanza democratica. Ma deve stare attenta ai suoi che non vogliono fare «l’Aventino». E ...