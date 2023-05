Pd | Cottarelli | “Mi dimetto da senatore | stimo Schlein ma ci sono differenze”

(Di domenica 7 maggio 2023) L'annuncio a 'Che tempo che fa' su Rai3: "C'è in questo momento storico un'estrema conflittualità tra le due parti del Parlamento. 'Offerte per cambiare gruppo. Da chi? Non da maggioranza né da M5S..." “Ho deciso di rinunciare alla mia posizione di. Mi dimetterò questa settimana”. Ad annunciarlo è CarloPd, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Naturalmente – spiega – il processo è molto lungo: le dimissioni devono essere accettate, la prima di prassi viene rigettata, poi si vedrà i tempi che ci vogliono. L’Università Cattolica mi ha chiesto di dirigere un programma per l’educazione delle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori, questa è una cosa che farei gratuitamente per spirito di servizio. Andremo a visitare le scuole, tutte le scuole, su invito delle scuole ...

Cottarelli dà l'addio al Pd: mi dimetto da senatore in settimana Il Sole 24 ORE

