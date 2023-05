Pd | Cottarelli | Mi dimetto da senatore | stimo Schlein ma ci sono differenze

"La decisione l'ho presa perché mi sembra una cosa importante questa che si può fare, utile al Paese, e poi - continua- perché c'è in questo momento storico un'estrema conflittualità tra ...Inoltreha raccontato che "essere un uomo di parte dà meno credibilità alle cose che si dice". "A me non sembra giusto cambiare partito, io sono stato eletto nel proporzionale, la gente ...Carlosi dimetterà da senatore . Lo ha annunciato lo stesso economista, eletto con il Pd , a Che tempo che fa, su Rai3 , spiegando che l'Università cattolica gli ha "chiesto di dirigere un ...

Cottarelli: 'Mi dimetto da senatore in settimana' - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA

Roma, 7 maggio 2023 - Carlo Cottarelli ha annunciato che in settimana si dimetterà da senatore. L'economista, eletto con il Pd, lo ha reso noto a Che tempo che fa, su Rai3. Il motivo: l'Università cat ...L'economista: "Mi occuperò di giovani con l'Università cattolica di Milano. Mi hanno fatto delle offerte ma non cambierò ...