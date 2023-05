Pd | Cottarelli | Mi dimetto da senatore | stimo Schlein ma ci sono differenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Ho deciso di rinunciare alla mia posizione di. Mi dimetterò questa settimana". Ad annunciarlo è CarloPd, ospite di 'Che tempo che fa' su Rai3. "Naturalmente - spiega - il processo è molto lungo: le dimissioni devono essere accettate, la prima di prassi viene rigettata, poi si vedrà i tempi che ci vogliono. L'Università Cattolica mi ha chiesto di dirigere un programma per l'educazione delle scienze economiche e sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori, questa è una cosa che farei gratuitamente per spirito di servizio. Andremo a visitare le scuole, tutte le scuole, su invito delle scuole stesse, a parlare di economica, di diritto, di costituzione, di come si comunicano queste cose, con personaggi davvero di grandi livello. Dovrei coordinare tutto questo, ma ...