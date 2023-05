Paura sull' A2 a Cosenza | due cani spaventati in carreggiata | agenti evitano il peggio

Vagavano liberi e smarriti prima su una carreggiata, poi'altra, fino ad entrare in galleria . Una situazione di grosso pericolo, consumatasi questa mattina, lungo la corsia Sud dell' A2 " Autostrada del Mediterraneo , per due cani di media taglia che, ...Chiederemo aiuto ai parlamentari, per lanciare una richiesta di danni'ordine non delle decine, ... La grandee il dramma vissuti devono farci prendere azioni conseguenti. Intendiamoci: il ...Un risultato straordinario ! Ma si sa, per lui tutto va bene!!!! Non possiamo tacere'ultima malefatta. La prossima settimana in riunione da remoto, (o scarsa considerazione ) il ...

Paura sull’autostrada in Spagna: guida per 4 km in contromano Corriere TV

Brutta caduta nella seconda tappa del Giro d'Italia 2023: coinvolti diversi corridori, l'episodio durante una fase importante ...L’allarme Ambulanza, automedica ed elisoccorso vicino al centro sportivo: il ferito non è in pericolo di vita Allarme in serata a Figino Serenza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, attorno ...