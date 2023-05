Partorisce la figlia e muore | lanciata una raccolta fondi per il sostegno della bimba

(Di domenica 7 maggio 2023) Ha dato alla vita la sua piccola e poi è morta per una emorragia cerebrale. È la tragedia che si è consumata nell'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara. Una donna di 33 anni, Elisa Maietti, dopo il parto, è stata male ed è morta per un'emorragia cerebrale tra il 4 e il 5 maggio. La donna, una...

Una giovane ricercatrice universitaria di Ferrara, Elisa Maietti, ha perso la vita poche ore dopo aver dato alla luce la sua prima, Alice. La donna di 33 anni ha subito un'emorragia cerebrale fatale che non le ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata giovedì mattina presso l'ospedale di Cona, dove Elisa ha partorito ...commenta A Ferrara , una 33enne, Elisa Maietti , è morta poche ore dopo aver dato alla luce suaAlice a causa di un'emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo. Un'amica della donna ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per sostenere la piccola. In neanche 24 ore,...

