Parma-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 7 maggio 2023) Prosegue nel weekend il campionato cadetto diB 2022/2023 giunto alla trentaseiesima giornata, sfida nello specificocon le compagini pronte a scendere in campo oggi alle ore 16:15. Con la post-season vicina le due compagini si daranno battaglia presentando due condizioni di classifica diametralmente opposte. I gialloblù rincorrono un quarto posto che significherebbe accedere al secondo turno playoff, mentre i lombardi, con una vittoria, potrebbero uscire dalla zona playout e assaporare la tanto desiderata salvezza. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv.: il momento delle due squadre Il, padrone di casa per questo match, occupa attualmente la ...

...45 ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE Como D - Sampdoria D 12:30 ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Fiorentina D - Milan D 14:30 ITALIA SERIE B16:15 ...A tenere in vita i giallorossi, adesso, è solo l'attesa della sfida odierna tra. Se le rondinelle dovessero uscire anche con un punto dal 'Tardini', condannerebbero i sanniti alla ......45 Troyes - PSG CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Emmen - FC Twente 14:30 Excelsior - Feyenoord 14:30 Go Ahead Eagles - FC Groningen 16:45 Fortuna Sittard - Vitesse CALCIO - SERIE B 16:15...

Parma-Brescia, le probabili formazioni di ParmaLive.com Parma Live

Sarà la sfida tra il Parma e il Brescia a chiudere una giornata di serie B che ha emesso un nuovo verdetto con la promozione del Genoa. I ducali puntano a essere la terza squadra a fare il salto di ca ...«Mi dispiace molto». In sole tre parole, Oreste Vigorito ha sintetizzato tutta la sua amarezza per una retrocessione in C quasi aritmetica del suo Benevento. A tenere in vita ...