Panem et pax La diplomazia del grano prova a sbloccare l’impasse in Ucraina

(Di domenica 7 maggio 2023) Un’intesa motivata e voluta come progetto umanitario, che di fatto incarna il primo e unico grande accordo tra le parti dopo l’invasione dell’. La posizione espressa circa l’accordo sulvia Mar Nero dal Segretario vaticano per i rapporti con gli Stati monsignor, Paul Richard Gallagher, offre spunti non solo di riflessione politica, ma anche prospettive da valutare per affiancare il ‘alla pax’. L’occasione è l’evento promosso a Roma presso lo Yunus Emre Institute dalle ambasciate presso la Santa Sede die Turchia, ma idealmente le rappresentazioni andate in scena allargano l’orizzonte dei ragionamenti al coinvolgimento oggettivo di tutti gli attori in campo. Oltre illa pace? Punto di partenza è comprendere come l’appoggio alla Black Sea Grain Initiative, l’accordo ...