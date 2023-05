Pallamano Serie A | Playoffs 2023 | Erice passa in finale contro Salerno

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) L’AC Life Styleabbatte Brixen Südtirol al termine di uno spettacolare duello e conquista ladeiper quanto riguarda laA femminile. Gara-3 è stata decisiva per risolvere la seconda semidopo l’acuto di ieri di JomiCassa Rurale Pontinia. Come da copione il duello per il primato non è mancato, la squadra altoatesina ha dato il tutto per tutto nei trenta minuti conclusivi dopo aver perso per 16 a 13 il primo parziale. La rimonta è stata notevole da parte di Bressanone, non sufficiente al momento del suono della sirena. 33 a 32 è stato il risultatoa favore diche ora dovrà attendere qualche giorno per affrontarenelle tre ...