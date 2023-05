Pagelle Milan-Lazio | i voti di Gazzetta | Theo Hernández straripante

Galdames 6,5 : Dopo le prove incoraggianti contro Verona eaccusa la stanchezza. Sciupa un contropiede clamoroso dopo aver recuperato palla al limite della sua area di rigore, ma si riscatta ...1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione 1 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 89 - 81 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe 78 - 82 CALCIO - SERIE A 18:00 Roma -1 - 1 20:45 ...... 2023 Ledell'Inter. Onana 6,5: Due parate che salvano il risultato. Quando c'è da metterci ... Inzaghi gli risparmia l'ultima mezzora in vista del derby di Champions con il. Dal 59' ...

Milan-Lazio, le pagelle: Theo straripante, da 8. Stecca Milinkovic, 4 La Gazzetta dello Sport

Mezza Lazio non corre più, come hanno dimostrato Inter e Milan, superiori non solo per cilindrata fisica e mentale. Benzina finita. Ciro e Milinkovic fuori forma, Zaccagni recuperato per modo di dire, ...La terza sconfitta nelle quattro partite inizia a pesare a una Lazio che veniva da un percorso eccellente e che ora rischia di mettere in discussione le sue qualità. Il Milan si ...