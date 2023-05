Pagelle F1 GP Miami 2023 | Verstappen torna a dominare | Ferrari anonima

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ledel GP di, quinta tappa del Mondiale di F1. A festeggiare è ancora una volta la Red Bull, che fa 5/5 in stagione e confeziona un’altra doppietta. A trionfare è Max, nonostante partisse dalla nona posizione, davanti al compagno di squadra Perez. Terzo il solito Alonso, capace di precedere Alonso e Sainz. Solo settimo Charles Leclerc, che non brilla e continua a faticare. Di seguito le nostre valutazioni ai piloti. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE CLASSIFICHE AGGIORNATE MAX, voto 10: Impressionante. Devastante. Dominante. Non mancano affatto gli aggettivi per descrivere la gara di, capace di trionfare pur scattando dalla nona casella e di farlo con una facilità disarmante. Domenica perfetta da parte di Max, ...