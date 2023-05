Ostia | al Raduno Associazione Nazionale Carabinieri oltre 60mila persone

(Di domenica 7 maggio 2023) Conclusasi oggi aildell’, manifestazione che ha richiamato nella cittadina lidense60.000, train servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall’Estero. Il XXVdell’ANC ha preso il via lo scorso 5 maggio, con due giorni giorni ricchi di eventi.: come cambia la viabilità e quali sono le strade chiuse Il XXVdell’La manifestazione si è conclusa oggi, domenica 7 maggio con la sfilata dei Reparti in Armi, dei radunisti, dei ...

... Genova, Savona ed Imperia ha partecipato al 25°dell'Associazione Nazionale Carabinieri addal 5 al 7 maggio 2023. I soci dell'associazione A. N. C. ligure domenica mattina, unitamente ...il 5 - 6 - 7 maggio 2023 si è tenuto il XXVdell'ANC - Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione si è conclusa oggi, domenica 7 maggio , con la sfilata dei Reparti in Armi, ...Sono tanti i militari occorsi sul territorio lidense, in attesa di sfilare sul nostro lungomare. Intanto però, non hanno voluto far mancare la loro presenza all'interno di quello che è il polmone ...

Ostia. Giornata conclusiva del XXV° raduno Associazione Nazionale dei Carabinieri RaiNews

Sabato 6 maggio l'ordinario militare per l'Italia l'Arcivescovo Santo Marcianò, ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica alla quale hanno preso parte i membri dell'Associazione Nazionale con ...