Ospite speciale al Maradona | chi c’è in compagnia di De Laurentiis FOTO

(Di domenica 7 maggio 2023) In occasione della gara contro la Fiorentina, Aurelio Desi è presentato allo Stadio Diego Armandocon und’eccezione. Come immortalato nel tweet postato dal presidente del Napoli sul suo profilo ufficiale, assisterà alla partita in suail Cholo, Diego Simeone, presente sugli spalti anche per festeggiare insieme a suo figlio Giovanni, protagonista anch’egli di questo storico terzo scudetto azzurro. Insieme a loro due, nello scatto, anche il mister Luciano Spalletti e la statua del Pibe de Oro. Di seguito le parole riportate dal suo post: “Che bello stare insieme a Spalletti, al Cholo e a. Forza Napoli Sempre”