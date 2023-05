Osimhen supera Weah | è l’africano con più reti in serie A

(Di domenica 7 maggio 2023), l’attaccante del Napoli, hato George(47 gol a 46) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia dellaA. 47° gol inA per Victor, il primo dal dischetto nella competizione. L’attaccante dei partenopei è ora il giocatore africano ad avere segnato piùnel massimo campionato italiano (to Georgea quota 46 centri). Strapotere. 47 – 47° gol inA per Victor, il primo dal dischetto nella competizione. L’attaccante dei partenopei è ora il giocatore africano ad avere segnato piùnel massimo campionato italiano (to Georgea quota 46 centri). ...

A Scudetto acquisito, dopo aver regalato l’aritmetica della vittoria con un gol a Udine pochi giorni fa, Victor Osimhen torna umano. Nel match contro la Fiorentina, in cui Spalletti ha dato vita un am ...Il Milan supera la Lazio, alla terza sconfitta in quattro esibizioni, e rilancia le sue ambizioni nella volata Champions League: ...