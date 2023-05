Osimhen sul secondo rigore | “È successo con Zielinski” | poi la rivelazione sulla maschera!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 maggio 2023) I nuovi Campioni d’Italia sono tornati al Diego Armando Maradona, dopo che il titolo è arrivato matematicamente in trasferta giovedì, a seguito del pareggio con l’Udinese: Napoli e tifosi potranno quindi festeggiare in casa il terzo scudetto della storia. Entusiasmo alle stelle quello della città di Napoli: così come allo stadio, in ogni quartiere delle città si festeggia lo Scudetto della squadra partenopea, dopo che il titolo mancava da 33 anni. Napoli-Fiorentina, il messaggio diai tifosi Al termine della partita contro la Fiorentina, vinta per 1 a 0, il Napoli si è concesso il giro di campo davanti ai propri tifosi, con in mano un telone a forma di Scudetto. Dopo il triplice fischio, Victorè intervenuto ai microfoni di DAZN: Sul? Ho parlato con, dopo aver sbagliato il primo volevo ...