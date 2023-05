Osimhen prima sbaglia poi rimedia | Viola ko E il cielo si tinge di azzurro!

(Di domenica 7 maggio 2023) La Fiorentina ci ha provato in tutti i modi a rovinare la festa scudetto del Napoli. Ma alla fine, nonostante un rigoreto e l’infortunio di Lozano, i tifosi accorsi allo stadio Maradona sono potuti esplodere in tutta la loro gioia. Il merito è di. E di chi altri sennò? L’attaccante nigerianodal dischetto, facendosi ipnotizzare da Terracciano. Poi, sempre dagli undici metri, con un tiro forte e preciso che questa volta non lascia scampo al portiere della. Un gol che, per la statistica, vale doppio: con il suo 23esimo centro stagionale in Serie A, infatti, diventa anche il miglior marcatore africano di sempre nella massima categoria nazionale con 47 reti. Una in più di George Weah. Mica male. Osi no, Osi sì. Che la festa cominci! Dopo la festa ...

Italiano Note : al 48' Terracciano para un rigore avedi anche Paolo Sorrentino gira a ... Lapalla gol è con Di Maria, poco dopo l'Atalanta risponde e colpisce un palo con un colpo di ...33' - Raspadori si gira in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore e calcia diintenzione ma si oppone la retroguardia della Fiorentina. 32' -viene servito in velocità e prova ...33' - Raspadori si gira in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore e calcia diintenzione ma si oppone la retroguardia della Fiorentina. 32' -viene servito in velocità e prova ...

Napoli-Fiorentina 1-0: Osimhen-goal nella prima degli azzurri da ... Goal.com

vince contro una Fiorentina molto attenta e compatta e che nel primo tempo sfiora il gol in più occasioni con Jovic. Nella ripresa due rigori per i padroni di casa, Osimhen il primo lo sbaglia, ma il ...A Scudetto acquisito, dopo aver regalato l’aritmetica della vittoria con un gol a Udine pochi giorni fa, Victor Osimhen torna umano. Nel match contro la Fiorentina, in cui Spalletti ha dato vita un am ...