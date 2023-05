Osimhen | fortissimamente Osimhen Anche nel giorno di festa al futuro ci pensiamo poi

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023)non è come Beccalossi. Due rigori in una stessa partita non li sbaglia. E non entrerà mai in uno spettacolo di Paolo Rossi. Il nigeriano ha messo ancora una volta il timbro su questo scudetto. Lo ha fatto in tutta la stagione. Enei momento clou. A Udine è stato lui a segnare la rete scudetto, tirando i tifosi del Napoli fuori dall’incubo di trasformare lascudetto neldella marmotta. Eoggi è stato lui a firmare la vittoria contro la Fiorentina neldellae in uno stadio tornato anni Ottanta con fumogeni colorati che non si vedevano da tempo. Il primo rigore lo ha sbagliato. Il secondo, procurato da Kvara, lo ha segnato. E poi Spalletti gli ha concesso l’ovazione dello stadio. Perché è innegabile che il ...