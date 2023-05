Orvieto Fabio Racanella morto in un incidente sul Corno Grande

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 7 maggio 2023) Tragedia della montagna.stava scendendo con gli sci da alpinismo dalla vetta della Gran Sasso, il, lungo il canale Bissolati, a quota 2.700 metri, quando ha perso il controllo degli sci ed è caduto per una cinquantina di metri. Nulla da fare per, istruttore alpinista di 52 anni di(Terni). A lanciare l’allarme sono stati altri sciatori con cui sembrasi fosse dato appuntamento in vetta dele che hanno assistito alla tragedia. Vani i soccorsi del 118 che in elicottero si è alzato da Teramo. Il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso di. La salma di...