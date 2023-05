(Di domenica 7 maggio 2023) Non bisogna scappare (corrono più veloci di noi), arrampicarsi sugli alberi (cino prima), guardarli negli occhi. Intanto ci sono prenotazioni cancellate. A preoccupare è soprattutto la mancanza di informazione. "Serve dire la verità". E spiegare come comportarsi

La presenza degliine nelle vallate confinanti dell'Alto Adige, dove c'è anche il problema dei branchi di lupi, influirà negativamente sul turismo della prossima estate. Le segnalazioni dinei ...La presenza degliine nelle vallate confinanti dell'Alto Adige dove c'è anche la problematica legata ai branchi di lupi, influirà sul turismo della prossima estate. Le segnalazioni dinei boschi, ...... la realtà nascosta al "popolino" per pulirsi la coscienza' Val di Non " Sole " Paganella 3 settimane fa JJ4 e: i comuni delsi ribellano, minacciate le dimissioni in massa Io la penso ...

Orsi in Trentino, arriva il boicottaggio dei turisti. E dai ranger americani i consigli in caso di incontro la Repubblica

La presenza degli orsi in Trentino e nelle vallate confinanti dell'Alto Adige, dove c'è anche il problema dei branchi di lupi, influirà negativamente sul turismo della prossima estate. Le segnalazioni ...Caro direttore, al di là di qualsiasi ideologia la vita umana viene prima di tutto. Se un animale ci aggredisce ci difendiamo e se necessario lo abbattiamo. Lasciare libero un esemplare ...