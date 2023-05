Organico docenti 2023 | chi decide numero alunni per classe | quali classi articolate | quali richieste possono fare le scuole

(Di domenica 7 maggio 2023) Come vengono quantificati e distribuiti i posti dell'dell'autonomia tra le regioni e tra i vari gradi di istruzione?postiaccantonare gli USR? Perché? L'articolo .

Certo, non mancano le difficoltà : il monte ore dei programmi scolastici e l'non si lasciano espandere a fisarmonica. L'ostacolo è reale. Di contro, promette bene che l'argomento sia ...La delegazione sindacale indicherà quali sono i nodi da sciogliere:del personale da ... che continueranno a denunciare la mancata continuità didattica e la presenza di troppiprecari ...2023/24, l'dell'autonomia del personale docente non presenta variazioni quantitative ... Organici2023 - 24, 670mila contingente di diritto, 50mila di potenziamento. 9mila posti in più ...

Organico docenti 2023/24, educazione motoria alla primaria: classi, posti interi interni e spezzoni. Come saranno coperti Orizzonte Scuola

Un musicologo, nell’organizzare un convegno interdisciplinare, si rivolse a uno storico di spicco, docente universitario. Voleva che mettesse in luce certe connessioni fra musica e contesto storico in ...Reclutamento: Anief e Udir alla Camera proposte di modifica su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale ...