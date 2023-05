Ordine d’arrivo F1 | GP USA 2023 | risultati e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Andato in archivio il GP di Miami, quinto round del Mondialedi F1. Sul circuito della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium, la casa dei Miami Dolphins, abbiamo assistito a unadalle palpitanti emozioni in cui anche le variazioni dal punto di vista meteorologico hanno inciso nello sviluppo della corsa, viste anche le strategie messe in atto dalle singole scuderie. La pioggia caduta nel corso della mattinata ha reso “green” il tracciato e questo è andato ad alterare il quadro della situazione in termini di grip e di gestione delle mescole. Come si è detto nel corso del fine-settimana, la riasfaltatura effettuata dall’organizzazione ha accentuato i fenomeni di surriscaldamento sugli pneumatici e di conseguenza per i piloti è stato assai complicato avere un rendimento stabile con gli stessi. La pista di Miami ha richiesto alle vetture ...