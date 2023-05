Omicidio a Belluno | 53enne ucciso con una coltellata davanti a un bar

(Di domenica 7 maggio 2023) E' accaduto la scorsa notte ad Alano di Piave Un uomo di 53 anni, italiano, è statocon unala notte scorsaa un bar di Alano di Piave, frazione di Feltre, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il responsabile del delitto. Il bar è stato sequestrato e sono stati eseguiti i rilievi scientifici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La rissa finisce con un - . È il bilancio della tragica nottata al locale Kangur bar alla stazione di Fener , in comune di Alano di Piave, nel Basso Feltrino, tra le province die . La vittima è il 53enne Antonio Costa , abitava ad Alano ma la famiglia è residente nel trevigiano. Girava spesso con un monopattino che risulta essere tra gli oggetti repertati. L'allarme ...È accaduto vicino al bar della stazione ferroviaria di Alano di ...L'è avvenuto all'esterno del Kangur bar, un locale a fianco della stazione ferroviaria di Fener, una frazione di Alano di Piave (). Le indagini sono condotte dai carabinieri di Feltre,...

Belluno, omicidio ad Alano di Piave durante una rissa al bar: accoltellato al petto la Repubblica

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Diversi i fendenti inferti a seguito di una violenta colluttazione. Indagano i carabinieri, che hanno già sentito alcuni testimoni.