Nuvolette di ricotta | facilissime e non resta neppure una briciola

Leggi su donnaup

(Di domenica 7 maggio 2023) Ledisono dei dolcetti golosi, sani e genuini. Soffici ed invitanti, zuccherine e profumate, sembrano quasi cadute dal cielo primaverile, dove i cumuli si rincorrono spostati dal vento e giocano a disegnare immagini fantastiche da leggere e interpretare con gli occhi da bambini. Preparare l’impasto è semplicissimo e non necessita di alcun tempo di lievitazione, una volta pronto, poi va diviso in tanti tocchetti. Con ognuno si realizza una pallina da rotolare in un mix di zucchero e cannella. Questa combinazione delicate e persistente, regalerà al palato vibrazioni di piacere inaspettato. Provate ad offrirle ai piccoli di ritorno da scuola, ne andranno ghiotti. Hanno il sapore deciso della campagna ricche come sono di soli ingredienti genuini: tanto formaggio, uovo e farina, null’altro per queste chicche che renderanno felici tutti in ...