Non basta una piazza a far politica | ai sindacati mancano le idee

Leggi su iltempo

(Di domenica 7 maggio 2023) Lae il palazzo. Quante volte nel secolo scorso (ma anche nell'attuale) abbiamo sentito ragionare di questa diatriba, un'eterna contesa frae populismo. Le piazze, ovviamente, non sono mai tutte uguali. Anzi, hanno a che fare con le epoche che le vedono in scena e con le opposizioni del momento. Ieri, a Bologna, ie una parte della sinistra (c'era Elly Schlein, leader del Pd) sono andati in. Governa il centrodestra, che ha appena annunciato le sue misure economiche su tasse e cuneo fiscale. Ma è davvero lala risposta adatta ai tempi? Dopo gli anni del dagli grillino alla casta, lapare aver perso - anche con la sconfitta del grillismo - il suo valore di novità. Sa di facile rispostama soprattutto dà ...