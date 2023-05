Nomine | spoil system | leggi ad personam scontro totale Conte | Governo bulimico Leo | “Sulla guardia di Finanza solo una pausa per scegliere meglio”

... anzi aggiunge mi pare "che il governo esprima una bulimia diassolutamente censurabile. Infatti, argomenta da Ancona, "Siamo al di là dellosystem, si stanno introducendo norme contra ...Il sotterfugio per condurre alla porta l'ad della Rai Carlo Fuortes e dare il via alla parte più gustosa dellosystem: lenelle direzioni e nei tg Rai da cui poi discende il gran ballo ...Prima ancora, la scena da prefica si era consumata con la proposta didelle partecipate Eni, ...occupazione di potere che va oltre lo spoils system' (in realtà è perfettamente nellosystem,...

Nomine, spoil system, leggi ad personam scontro totale. Conte: Governo bulimico. Leo: “Sulla guardia di Finan… La Stampa

Le tensioni nel governo sul fronte nomine sono davanti agli occhi di tutti. Ma osserva Giuseppe Conte però, che «non sembra che il governo sia in difficoltà sulle nomine», anzi aggiunge mi pare «che i ...(Politica) Scontro Meloni-Calderone sul dopo-Tridico. Dentro Fdi duello sulle fiamme gialle. Proteste di Pd e M5S per il commissariamento dell'ente previdenziale. Di red.pol.