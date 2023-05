(Di domenica 7 maggio 2023) Abbiamo attraversato gli anni di pandemia e le relative misure con un senso di inevitabilità, ora non ne parliamo più. Rischiamo, per stanchezza, di trasformare la fine del Tempo dell’Emergenza (che abbiamo odiato) nell’inizio del Tempo della Superstizione

Noi, il Covid, una storia non finita Corriere della Sera

L’emergenza sanitaria è terminata secondo l’Oms. Angelini (Ausl): "Ora la situazione è sotto controllo, ma altre pandemie sono possibili".L’ex responsabile del Covid Hospital di Civitanova: "Oggi c’è molta aggressività nei confronti di medici, infermieri e operatori. E dopo i ricoveri in ospedale o nelle Rsa, tante famiglie non vogliono ...