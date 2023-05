Nicola | chi è la moglie di Pupi Avati | “L’ho tradita | ma poi mi sono pentito”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 maggio 2023)è ladel celebre regista italiano. La donna, di origine emiliana proprio come il marito, è nata a Bologna. Siconosciuti da giovani e dopo poco tempo hanno compiuto il grande passo del matrimonio, certi del loro amore e dei loro sentimenti.sisposati senza sapere molto l’uno dell’altra, infatti erano usciti insieme giusto qualche volta ma entrambi rimasero reciprocamente affascinati Il regista non ha mai fatto mistero di essersi innamorato dimolto velocemente, rimanendo stregato dalla sua bellezza. Le famiglie non sembravano convinte di una scelta così affrettata, ma con il passare del tempo siaccorti chee ...