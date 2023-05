New York - Approvata la tassa sul traffico | costerà fino a 23 dollari al giorno

(Di domenica 7 maggio 2023) La città di Newsarà la prima grande metropoli americana a introdurre unasulanaloga alla congestion charge in vigore da ormai diversi anni a Londra. L'amministrazione Biden, tramite la Federal Highway Administration, ha approvato la valutazione ambientale della NewMetropolitan Transportation's Authority e, di conseguenza, ha aperto ufficialmente il periodo di 30 giorni necessario affinché il piano venga sottoposto a una consultazione pubblica. In mancanza di ulteriori intoppi, la Grande Mela potrà introdurre un piano di pedaggi limitato sostanzialmente alla parte meridionale del quartiere di Manhattan (tra la 60esima Strada e Battery Park, ossia da Central Park al Financial District) e oggetto di una lunga gestazione. Le tariffe. La prima approvazione della congestion charge risale al 2019, ...

In gara 3 escono sconfitti i i Knicks e i Warriors(STATI UNITI) - Miami e Lakers portano la serie sul 2 - 1 nelle rispettive semifinali dei play - off Nba disputate nella notte italiana. Nella Eastern Conference gli Heat superano i...La città disarà la prima grande metropoli americana a introdurre una tassa sul traffico analoga alla 'congestion charge' in vigore da ormai diversi anni a Londra. L'amministrazione Biden, tramite la ...Amatissima da Tarantino e ricercata da Scorsese, che l'ha voluta in Gangs of, tra i tanti registi con cui ha lavorato in Italia ricordiamo Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci, Luciano ...

Tassa sul traffico a New York, impallidisce l'Area C di Milano La Gazzetta dello Sport

I Miami Heat e i Los Angeles Lakers battono rispettivamente i New York Knicks e i Golden State Warriors e si portano a 2-1 nella serie delle semifinali delle conference Ovest ed Est di Nba. (ANSA) ...La Lega Serie A "sbarca" negli Usa ed inaugura insieme a Street Soccer USA un progetto di integrazione sul territorio statunitense con due campi ...