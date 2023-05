Nessuno si fa male tra Torino e Monza | 1-1 Caprari risponde a Sanabria

...qui che la sua (finta) preoccupazione era ingiustificata perché non avrei potuto mai trattare...è riuscito, nel suo campo, a far convivere stile e capacità di far divertire con lo spirito ...Pareggio bello ed intenso tra Torino e Monza, con i granata avanti grazie alla rete in avvio di secondo tempo di Tony Sanabria ma raggiunti, nel finale, dal gol di Gianluca Caprari. Classifica che ...... là dovepuò più raggiungerla: primo posto blindato e salvezza conquistata, un traguardo ... Nienteper una squadra under 18, che per il secondo anno di fila mantiene la categoria, contro ...

Rosi male, non si salva nessuno Furlan pasticcia, Gori sfortunato LA NAZIONE

Prenderà il via alle ore 18 la serata dedicata a Emanuele Bucolo, ex assessore di Barcellona Pozzo di Gotto, spentosi ...Abbiamo incontrato persone che hanno fatto o stanno facendo ricorso alla PrEP per capire come abbiano iniziato questo percorso e con quali difficoltà ...