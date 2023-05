NATASHA STEFANENKO A DA NOI A RUOTA LIBERA | “SONO NATA IN RUSSIA | IN UNA CITTÁ SEGRETA | SENZA NOME”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 7 maggio 2023)ospite di Francesca Fialdini nello studio di ‘Da noi… a’, domenica 7 maggio. La showgirl si è raccontata in una lunga intervista, dove ha parlato della famiglia, della sua carriera, della sua infanzia in: “Ionel pieno regime sovietico, ai tempi di Brest-Litovsk, una città, infatti la città in cui abitavo non aveva un, perché per motivi militari, quasi per mezzo secolo, non esisteva sulla carta geografica.” La showgirl aggiunge: “La città era circonda completamente da mura, dal filo spinato, dagli allarmi. Controllata costantemente dalle guardie. C’erano pochissimi varchi per entrare. Anche i cittadini sovietici, per entrare, dovevano procurarsi i documenti ...