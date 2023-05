Natalia Mastrota | chi è | età | fidanzato | malattia | la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada ospite a Verissimo

Ecco chi è dunque. La passione per gli sport di montagna: chi èNata a Gijon, in Spagna, nel maggio 1995, è innamorata dello sport sin da quando è piccola: la sua ...A molti anni dalla fine del suo matrimonio conEstrada , Giorgiotorna a parlare del dolore provato per la fine di un'unione che a tutti sembrava tanto promettente e duratura. Ma non finisce qui, perché il re delle televendite ...a Verissimo ha svelato di aver sofferto di disturbi dell'alimentazione in passato. La figlia di GiorgioEstrada ha poi assicurato di aver sperato di vedere i ...

Natalia Mastrota parla dei suoi genitori: "Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta" TGCOM

Natalia Mastrota, figlia dell'attrice Natalia Estrada e del conduttore televisivo Giorgio Mastrota è stata ospite ieiri a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda ...Giorgio Mastrota parla del suo legame con Natalia Estrada, durato appena 6 anni. Il presentatore ammette di aver sofferto tanto e prova a dare una spiegazione alla fine di un amore che sembrava non do ...