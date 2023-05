Napoli | rapina sfocia nel sangue | donna colpita alla gola con le forbici

Due donne di 46 e 44 anni sono state ferite - una alla gola ma fortunatamente non in maniera grave - la scorsa notte anel corso di un tentativo di. Il fatto è accaduto in via De Pinedo . Le due donne erano in sella ad uno scooter quando sono state avvicinate da due sconosciuti che hanno detto loro di ...Nella serata i carabinieri della sezione radiomobile di Marano disono intervenuti in via Marano San Rocco , a Marano , per unain un'abitazione. Alcuni malviventi sono entrati nell'appartamento di una 36enne, arrampicandosi lungo la grondaia. ...Nella serata i carabinieri della sezione radiomobile di Marano disono intervenuti in via Marano San Rocco, a Marano, per unain un'abitazione. Alcuni malviventi sono entrati nell'appartamento di una 36enne, arrampicandosi lungo la grondaia. Avrebbero ...

Donna ferita alla gola durante un tentativo di rapina a Napoli Agenzia ANSA

Napoli, 7 maggio 2023 - Tentano di rubarle il motorino ma lei si ribella, i rapinatori a quel punto la feriscono con un paio di forbici puntate alla gola. L’ennesimo episodio di rapina a Napoli è succ ...Altre due donne aggredite e ferite a bordo di uno scooter in un altro tentativo di rapina, fortunatamente non sono gravi ...