Napoli | Osimhen | «Volevo rimediare per il rigore sbagliato»

Sono i viola a fare la partita con ilche si fa vedere solo alla mezz'ora con tiro potente ma impreciso di. Ilsi accende in un attimo e riesce a portare due tiri verso la ...Il doppio se non di più nelle strade che circondano lo stadio, dove tutto parla di, Kvara, Spalletti e delle imprese di una squadra che è entrata nella storia. Il riscaldamento delè ...Doveva essere una grande festa per i neo tricolori del, e così è stato. La partita stavolta è passata quasi in secondo piano anche se la Fiorentina ... su rigore, del solitoal 72'. In ...

Serie A: In campo Napoli-Fiorentina 1-0 rigore di Osimhen - LIVE Agenzia ANSA

Nella trentaquattresima giornata di campionato il Napoli campione d'Italia affronta la Fiorentina in un Maradona gremito e colorato d'azzurro. Partenopei in campo con il 4-3-3 con Lozano e Raspadori ...NAPOLI - Meno una. Il Napoli ha battuto (1-0) al Maradona anche la Fiorentina e adesso in Serie A l'Inter è rimasta l'unica squadra a non aver alzato bandiera bianca in questa stagione davanti alla ...