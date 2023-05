Napoli | i convocati di Spalletti in vista della Fiorentina

Luciano Spalletti, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro la Fiorentina Luciano Spalletti, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriper la Fiorentina. ...Commenta per primo Di seguito idelper la gara contro la Fiorentina: c'è Politano , che era uscito infortunato nella gara di Champions League contro il Milan.La SSCha comunicato l'elenco dei calciatoriper la sfida di questa sera con la Fiorentina. Comments comments

Fiorentina, i convocati di Italiano per il Napoli: assenza pesante in attacco CalcioNapoli24

Dopo il trionfo in campionato, i calciatori ora trattano con il patron per quantificare il bonus per il successo in Serie A.Due novità importanti in vista di Napoli-Fiorentina dopo la pubblicazione dai canali social ufficiali dei convocati. In difesa non recupera Mario Rui, in attacco invece c’è Matteo Politano dopo l’info ...