Napoli | i complimenti di Koulabaly De Laurentiis | «Lo aveva predetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Il messaggio di Koulibaly di congratulazioni ad Aurelio Deper la vittoria dello Scudetto da parte delIl presidente del, Aurelio De, sul proprio profilo Twitter ha ripubblicato il contenuto di un messagio inviatogli da Kalidou Koulibaly, in cui si congratula per la vittoria dello scudetto. Di seguito le sue parole. «Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto loda molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. ForzaSempre».