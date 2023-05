Napoli-Fiorentina | un' esplosione di felicità | ecco gli eroi dello scudetto

Oggi alle 12,30 Atalanta - Juventus, seguita da Torino - Monza alle 15,alle 18 e Lecce - Verona alle 20,45. Chiuderanno domani il turno Udinese - Sampdoria ed Empoli - ...è la prima sfida da campioni in carica per gli uomini di Luciano Spalletti. Di seguito le probabili formazioni.(4 - 3 - 3): Meret: Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; ...Alle 18.00 il calcio d'inizio di(Francesco Repice e Fabrizio Cappella). In contemporanea il basket con Milano - Sassari e il volley con Trento - Civitanova. Alle 20.00 la ...

Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino ci si concentra ovviamente sulla partita di oggi contro il Napoli. La Fiorentina arriva al Maradona da "imbucata" alla festa dei partenopei, col rischio ...Turnover sì, turnover no La Fiorentina che oggi sbarca al Maradona per affrontare il Napoli scudettato (fischio d'inizio ore 18, diretta streaming su DAZN) si interroga sul da farsi. Vincenzo Italian ...